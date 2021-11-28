Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde 10 gün önce kaybolan 10 keçi, AKUT tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gaffur ve Hatice Melekoğlu çiftinin 10 gün önce 10 keçisi kayboldu.

Çift bugün kendi imkanları ile çevreyi kontrol ettikleri sırada keçileri bir uçurumda gördü.

Keçilerinin uçurumdan kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verildi.

Bölgeye gelen ekipler 200 metrelik uçurumunda mahsur kalan keçileri kurtardı.