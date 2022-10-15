MERSİN'DE UKRAYNA'YA DESTEK EYLEMİ - Son Dakika
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MERSİN'DE UKRAYNA'YA DESTEK EYLEMİ

15.10.2022 16:06

MERSİN'de yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan savaş nedeni ile Rusya'yı protesto ederek, biran önce bitirilmesini istedi.

MERSİN'de yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan savaş nedeni ile Rusya'yı protesto ederek, biran önce bitirilmesini istedi.

Eylem yapan bir grup Ukraynalı, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda toplandı. Ukraynalı grup, Türkçe, İngilizce, Almanca, 'Savaşa hayır' 'Yaşa Türkiye, yaşa Ukrayna', 'Savaş devam ediyor', 'Rusya tarafından 423 çocuk öldürüldü' dövizleri açtı.

Burada konuşan Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galyna Veselukha, ülkelerinde çok acı bir durum yaşandığını belirterek, Ukrayna'dan bin kilometre uzakta olmamıza rağmen oradaki aracıyı buradan hissedebiliyoruz. Orada hepimizin aileleri ve dostları kaldı. Orada yaşanlar nedeni ile burada olduğumuz için acımız azalmıyor. Çünkü orada savaş detay ediyor ondan öte son zamanlarda Ukrayna'da roketli saldırılar oluyor. Saldırılar nedeni ile gençlerimiz çocuklarımız hayatını kaybediyor. Bu nedenle sonsuz acıya şahitlik yapıyoruz. Bu korkunç savaş Avrupa'nın ortasında yaşanıyor. Hepimiz Ukrayna'nın zaferini çok istiyoruz. Bu savaşta çocuk ve sivillerin ölümünü istemiyoruz. Türk ve Mersinlilere çok teşekkür ederiz. Savaş nedeni ile geldiğimiz de bize harika bir ev sahipliği yaptılar. İnanıyorum ki bu destek devam edecek dedi.

Konuşmanın ardından yaşanan savaşta hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak Ukrayna milli marşı seslendirildikten sonra grup dağıldı.

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Kaynak: DHA

Ukrayna, Mersin, Rusya, Güncel, Son Dakika

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