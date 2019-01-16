Mersin'de Ulaşıma Kapanan Yoldaki Moloz Temizleniyor
1 saat önce
Mersin'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle moloz yığınları birikerek ulaşıma kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yapılıyor.
Mersin
'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle moloz yığınları birikerek ulaşıma kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yapılıyor.
Kentteki kuvvetli fırtınayla oluşan dalgaların taşıdığı molozlar sahil bandında yığınlar oluşturdu.
Sağanaktan dolayı da Merkez Yenişehir
ve Akdeniz
ilçelerini sahile bağlayan Adnan Menderes
Bulvarı'nın bir bölümü sular altında kaldı. Polis
ekiplerinin çift şeritli olarak ulaşıma kapattığı sahil yolunda, belediye personeli su tahliyesi ve molozları temizleme çalışması başlattı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
da hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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