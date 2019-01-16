Son Dakika Haberleri: Mersin'de Ulaşıma Kapanan Yoldaki Moloz Temizleniyor

Mersin'de Ulaşıma Kapanan Yoldaki Moloz Temizleniyor

1 saat önce

Mersin'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle moloz yığınları birikerek ulaşıma kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yapılıyor.

Mersin'de Ulaşıma Kapanan Yoldaki Moloz Temizleniyor, System.String[]
Mersin'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle moloz yığınları birikerek ulaşıma kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yapılıyor.

Kentteki kuvvetli fırtınayla oluşan dalgaların taşıdığı molozlar sahil bandında yığınlar oluşturdu.

Sağanaktan dolayı da Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerini sahile bağlayan Adnan Menderes Bulvarı'nın bir bölümü sular altında kaldı.

Polis ekiplerinin çift şeritli olarak ulaşıma kapattığı sahil yolunda, belediye personeli su tahliyesi ve molozları temizleme çalışması başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 Kaynak: AA

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