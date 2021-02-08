Mersin'de Ülkü Ocakları üyeleri, sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturdu - Son Dakika

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığınca sokak hayvanları için hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan kulübeler, çevresine mama ve su konularak kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, kedi ve köpeklerin kış ayları nedeniyle soğuk havalardan korunması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Sokak Hayvanları İçin Barınma ve Mama Temini" projesiyle hazırlanan kulübeler, kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.

Sokak hayvanları için tasarlanan barınakların çevresine mama ve su konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ünel, projeyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarını düzenlediklerini belirtti.

Kulübelerin sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yerleştirildiğini aktaran Ünel, "Sessiz dostlarımızın bu kış günlerinde sıcak bir ortamda yaşamlarını devam ettirmesi için elimizden geldiğince yanlarındayız. Özellikle bu mevsimde yiyecek bulmakta zorlandıklarını düşünerek belirlediğimiz bölgelere mama ve su dağıtımı gerçekleştirdik. Bu işlemi ara ara yapmaya devam edip sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.