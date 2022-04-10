Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı

10.04.2022 19:08
Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı

Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu'na 9 ülkeden 27 ressam katıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu'na 9 ülkeden 27 ressam katıldı.

Mut Belediyesinin desteğiyle, Mut Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) tarafından organize edilen sempozyum, Belediyenin Konferans Salonu'nda panelle başladı.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, paneldeki konuşmasında, Mut'un, sanatın, kültürün, gastronominin bir arada bulunduğu bir ilçe olduğunu söyledi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de ilçede birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirerek, bu tür organizasyonları her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

USKEM Derneği Başkanı Muhammet İnce de sempozyum kapsamında ilçeye gelen 27 ressamın, bölgedeki tarihi ve turistik yerleri tanıma imkanı bulacağını kaydetti.

Programın ardından Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen canlı performans etkinliğiyle sanatçılar resim çizdi.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği organizasyon, 16 Nisan'da sona erecek.

Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı
Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı
Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı
Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı

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Karacaoğlan, Sempozyum, Ressam, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu başladı - Son Dakika
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