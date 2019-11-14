Son Dakika Haberleri: Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı
Son Dakika Spor Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı - Son Dakika Spor

Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4. kez düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası 16 ülkeden 320 sporcuyu ağırlayacak.

Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4. kez düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası 16 ülkeden 320 sporcuyu ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuva, 16-22 Kasım'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 320 sporcu dereceye girmek için yarışacak.

Turnuva sonunda "A kategorisi"nde birinci olan sporcu 7 bin lira, "B kategorisi"nin birincisi ise 2 bin lira ödül alacak. Toplamda ise 51 bin 530 liralık ödül dağıtılacak.

Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi! PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi! Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:02:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]