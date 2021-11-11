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Mersin'de "Uluslararası Tarım Çalıştay"ı başladı - Son Dakika

Mersin'de "Uluslararası Tarım Çalıştay"ı başladı

11.11.2021 14:56
Mersin'de

Mersin'de Tarsus Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Tarım Çalıştay"ı başladı.

Mersin'de Tarsus Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Tarım Çalıştay"ı başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin meclis salonundaki çalıştayın açılışında, Tarsus'un bereketli topraklar üzerinde kurulu olduğunu belirtti.

İlçenin tarım ve ticaret kenti olduğunu ifade eden Bozdoğan,"Yerel yönetim olarak ata tohumlarını üreterek, ürettiğimiz fideleri üreticilerimize bedava dağıtarak çok önemli bir belediyecilik yapmaktayız. Tarsus'un tarım sektörü, ekonomimizin de bel kemiğini teşkil etmektedir. Düzenlediğimiz çalıştayla geleceğimize ışık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer belediye olarak üreticilere destek vermeye devam ettiklerini belirterek, çalıştayın bölgedeki tarımın gelişimine önemli katkı sunacağını kaydetti.

TEMA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça da çalıştayın son derece faydalı olacağını kaydetti.

Çalıştay kapsamında "Geleceğe Tarımı Nasıl Hazırlayalım?", "Toprak ve Bitki Yönetimi" ve "Bitki Koruma" konuları ele alınacak.

Çalıştay yarın sona erecek.

Tarsus, Mersin, Bitki, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Uluslararası Tarım Çalıştay'ı başladı - Son Dakika


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