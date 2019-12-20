Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 2020 yılında narenciye üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 2020 yılında narenciye üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.


Gözne yolu Dalakderesi mevkinde oluşturulan hatıra ormanı törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.


Vali Su, törende yaptığı konuşmada, 2020 Mersin Uluslararası Turunçgil Kongresinin Mersin ve Türkiye açısından önemini vurgulayarak, kongrenin önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi. Mersin'in bu organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Su, hatıra ormanının oluşturulmasını sağlayan Bölge Müdürü Akduman'a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Vali Su ve katılımcılar, fidanları topakla buluşturdu. - MERSİN

Mersin, Gözne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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