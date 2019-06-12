Son Dakika Haberleri: Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma

3 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru hakkında açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru hakkında açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Ailesinin Umudu Yargıtay" başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Feray Şahin isimli bayanın ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte polis memuru Aykul hakkında tanzim edilen disiplin soruşturma dosyası Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda 29 Mayıs 2019 tarihinde görüşülmüştür."
Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan ve suça karışan personelle ilgili yasal işlemlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz sürdürüleceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Polisi öldüren Astsubaya müebbet hapis istendi Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]