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Mersin'de üretici kadın şenliği

4 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle buluşmalarının beşincisi Darıpınarı ve Kurtçukuru mahallelerinde gerçekleştirildi.

Mersin'de üretici kadın şenliği, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle buluşmalarının beşincisi Darıpınarı ve Kurtçukuru mahallelerinde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kadın ve çocuk çalışma grubu tarafından kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş el emeği ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen kırsal mahalle buluşmalarının beşincisi, Çamlıyayla'nın Darıpınarı ve Tarsus'un Kurtçukuru mahallelerinde düzenlendi.
Etkinlikte, üretici kadınlar el emeği göz nuru eserlerini satış alanlarında sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de buluşmada üretici kadınların açtığı tezgahları tek tek gezip sohbet etti.
Buluşmaya katılanlar etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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