Mersin'de üretici kadınlar Kovid-19 sürecinde dijital pazara girdi - Son Dakika

Mezitli Belediyesine bağlı Kadın Üretici Pazarlarında kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşen satışlarını artırmak için internet üzerinden satışa başladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında tablet dağıtılan üretici kadınlar, elektronik ticaret hakkında eğitim aldı.

Aldıkları eğitim ve tabletlerle e-ticarete başlayan kadınlar, salgın nedeniyle ulaşamadıkları müşterileriyle internet üzerinden tekrar bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçen yıl GİKA projesi kapsamında 136 kadına eğitim verilerek tablet dağıtıldığını belirtti.

Projenin Kovid-19 sürecinde öneminin anlaşıldığını aktaran Tarhan, Kadın Üretici Pazarlarında açtıkları tezgahlardan satış yapan üretici kadınların, e-ticaret ile daha büyük bir pazara açıldığını kaydetti.

Pazarda satış yapan kadınlar da e-ticaret ile pazara gelemeyen müşterilere ulaştıklarını ve kendilerini virüsten koruduklarını ifade etti.