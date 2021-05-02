Mersin'de üretici kadınlara kaz desteği - Son Dakika

- Mersin'de üretici kadınlara kaz desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince 'kazlar büyükşehirden kazanmak yetiştiriciden' sloganıyla hayata geçirilen 'Kazanç Projesi' kapsamında, büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticilere kaz desteği verilmeye başlandı

MERSİN - Mersin'de bölge halkının ekonomisine katkı sağlamak amacıyla büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticilere, kaz desteği sağlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'kazlar büyükşehirden kazanmak yetiştiriciden' sloganıyla hayata geçirilen 'Kazanç Projesi'sinin ilk etabı Tarsus ilçesinde gerçekleştirildi. İlçedeki 50 dar gelirli üretici kazlarına kavuşmaya başlarken, 10 bin adet kaz ve 50 ton yem desteğinden yararlanacak olan 100 üreticinin 76'sının kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Proje kapsamında üretilen kaz ve yumurtaların Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınacağını, projenin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp, hesaplamaların yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Üreticilerimize helali hoş olsun. Bu yıl sonunda 100 üreticimize 10 bin adet kaz dağıtmış olacağız. Bir yıllık projede 50 ton da yem desteği sağlamış olacağız. Proje sonunda 30 bin adet kaz popülasyonu da gerçekleşmiş olacak" dedi.

Kars kazına rakip olacak

Aliefendioğlu Mahallesi'nde biri 9 aylık, 4 çocuğu ile yaşayan Hülya Gezen, kazları aldığı için çok mutlu olduğunu ve Kars'ta kaz üreticiliği yapan kadınlara Çukurova'dan rakip olmak istediklerini ifade etti. Gezen, projeye dahil olmadan önce Başkan Seçer'in kendilerini yüreklendirdiğini ifade ederek, "Gerçekten, 'Bizde yapabiliriz, kadın olarak yaparız da. Bunları büyütürüz, çoğaltırız' dedik. 'Çocuklarımıza da sahip çıkarız, ekonomi olur, evin desteği olur' dedik. Erkeklerimize muhtaç olmayız, biz kendi ayaklarımız üzerinde dururuz. Gerçekten Kars'a rakip oluruz buradan. Yani biz de Çukurova'dan kadın olarak kendimizi gösteririz artık. Rakip olarak buradan sesleniyorum Kars'a, yapabiliriz diyorum, bunları da bayağı çoğaltırız diyorum. Daha da güzel elde ederiz" diye konuştu.

"Çocuklarımı okutmak için bu mücadeleyi veriyorum"

Tarsus'a bağlı Simithacılı Mahallesi'nde eşi ve 4 çocuğu ile birlikte çiftlikte bekçilik ve tarla işleri yaparak hayatlarını idame ettiren Şerife Karabacak, kazlardan elde edeceği gelirle çocuklarının eğitim hayatına destek olmak istediğini ifade etti. Karabacak, "Çocuklarım var, onları okutmak için bu mücadeleyi veriyorum. Destek verenlerden Allah razı olsun. Karslılar yaptı, biz de yapacağız. ve biz Çukurova olarak Karslı kadınlara rakibiz" şeklinde konuştu.

"Kaz eti kaliteli protein içeriyor"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli diyetisyen Müge Kinaş, bir kümes hayvanı olan kazın besleyici olmasından dolayı etinin tüketimde tercih edildiğini belirtti. Kaz etinin büyükbaş hayvanlara göre daha fazla kaliteli protein içerdiğini vurgulayan Kinaş, "Kaz eti A, B, E vitaminleri ve demir, çinko, selenyum gibi mineraller bakımından zengindir. Hücre yenilenmesine öncülük ederek diş sağlığımızı korur. B12 eksikliği olanlar ve kansızlığı olan bireyler için tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda kas gevşemesine yardımcı olarak kas ağrılarının şiddetini hafifletir ve kemik erimesi riskini azaltarak daha güçlü kas ve kemik yapısına sahip olmamıza neden olur. Kaz eti çeşitli vitamin, mineral kaynağı olmasının yanı sıra bir antioksidan güce sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve sindirim sistemimizi destekler. Aynı zamanda kanserle savaşarak serbest radikallerin dokulara hasar vermesini önler" ifadelerini kullandı.