Mersin'de üretici kadınların "salep" heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mersin'de üretici kadınların 'salep' heyecanı - Son Dakika Ekonomi

Mersin'de üretici kadınların "salep" heyecanı

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kadın kooperatifi üyelerince yetiştirilen salep soğanları hasat edildi.

Mersin'de üretici kadınların

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kadın kooperatifi üyelerince yetiştirilen salep soğanları hasat edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyelerinin yetiştirdiği salep soğanları düzenlenen hasat etkinliğinde toplandı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına getirilen soğanlar, burada temizlenerek saplarından ayrıldı.

Serin bir yerde muhafaza edilen salep soğanları, kalitenin yüksek olması nedeniyle önümüzdeki dönemlerde tohum olarak kullanılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı konuşmada, alternatif tarım ürünlerinin üreticilere tanıtılmasının önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Üretici Kadın Kooperatifimizle birlikte enginar hasadı gerçekleştirdik. Çok ilgi gördü ve birçok şehirden talepler geldi. Bugün de salep hasadını yaptık." ifadelerini kullandı.

Tarhan, ürünlerin son derece kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Salep üreticilere ek bir gelir sağlayacak. Bunu en uzak köşelere kadar yayarak katma değeri son derece yüksek olan bu ürünün yaygınlaşmasına katkımız olursa mutlu oluruz." görüşünü ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken de şeftali ve limon fidanlarının arasında yetiştirilen salebin, üreticilere, ek toprak ihtiyacı olmadan üretim yapma imkanı sağladığına dikkati çekti.

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör de enginardan sonra getirisi yüksek olduğu için salep ektiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Salep bizim için hayaldi. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk ama yarattığı katma değerin farkındaydık. Bunu bilerek ağırlık verdik. Olacak mı, bizim bölgemiz uygun mu sorularının arasında fidelerimizi toprakla buluşturduk ve tam 6 ay sonra bu heyecan mutlulukla birleşti. Ürünümüz ortaya çıktı. Amacımız tarımsal üretimin dışında kalan kadınlara diğer ürünleri alternatif olarak sunmak. Hem boş alanları değerlendirmek hem de alım garantisiyle geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak istedik."

Hasat etkinliğine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.

Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:58 Kaynak: AA


Son Dakika

Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu         
16:17
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi         
15:40
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı         
15:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 18:52:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de üretici kadınların "salep" heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]