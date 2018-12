Mersin'de Üreticilere 30 Bin Fidan Dağıtıldı

Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üreticilerle bir araya gelerek fidan dağıtımı gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Demek ki, bu kubbede hoş bir seda bırakmışız ki bizi işin odağında görüyorlar.

Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üreticilerle bir araya gelerek fidan dağıtımı gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Demek ki, bu kubbede hoş bir seda bırakmışız ki bizi işin odağında görüyorlar. Biz gönül adamıyız. Bizim olduğumuz yerde huzur barış, kardeşlik, hoşgörü, sevgi ve hizmet olur" dedi.



Bir günde 3 ilçede 30 bin fidan dağıtımının gerçekleştirildiği ziyaretlerde konuşan Kocamaz, vatandaşların verdiği destek ile 57 aydır Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilin tamamına hizmet vermeye çalıştıklarını ve birçok konuda cumhuriyet tarihi boyunca hayata geçirilememiş hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kocamaz, "Bugün geldiğimiz noktada sözünü verdiğimiz hizmetleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde büyükşehir belediyesinin hizmet alanı 13 ilçeye ve 15 bin 830 metrekarelik bir alana çıktı. Dolayısıyla bizler kurucu belediye başkanlığı görevini üstlenmiş olduk. Geçmişte gerçekleşmeyen projeler gerçekleşti. Diğer projelerimizde de tabi ki sizlerle beraber el ele, gönül gönüle verdiğimizde kalan eksiklikleri gidermek için yoğun bir gayret içerisine gireceğiz" diye konuştu.



"Biz işimize bakıyoruz, işimizi yapıyoruz"



Hizmet noktasında karşılarına çıkan sıkıntıları bir bir aşarak vatandaşlara hizmet götürdüklerini ve götürmeye de devam edeceklerini söyleyen Başkan Kocamaz. "Bir Yörük ve Türkmen çocuğu olarak sizlere hizmet etmek bizler için bir onur ve gurur kaynağı. Biz Türk milliyetçileri, ömrünü bu ülkeye, vatana, bayrağa ve millete adamış insanlar olarak kendimizi bu millete feda etmişiz. Ömrümüz mücadele ile geçmiş. Belli bir terbiye almışız. 57 aydır her türü engellemelere rağmen dik durarak, Mersin'i ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İlçe ayrımı, belde, köy ayrımı yapmıyoruz. Çünkü burada yaşayan herkes bizim insanımız. Biz yaratılanı Yaratandan ötürü severiz. Sağa sola sapmadan her zaman olduğu gibi dik durarak bir hedef koymuşuz. Tüm Mersin'i ayağa kaldırmak istiyoruz" ifadeleri kullandı.



"Demek ki, bu kubbede hoş bir seda bırakmışız"



Vatandaşların aklına gelen her türlü hizmeti hayata geçirmek istediklerini kaydeden Kocamaz, "Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Fidan ve fide dağıtıyoruz. Geçmişte de dağıttık. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma

Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi