Mersin'de üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Gülnar ilçesindeki 8 mahallede 14 üreticiye 36 bin 450 adet lavanta fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi' kapsamında geçen sene 2 ilçede gerçekleştirdiği 100 bin adet lavanta fidesi dağıtımlarında kapsamı genişletti. Üreticilerden gelen talep doğrultusunda bu sene 13 ilçenin tamamındaki üreticilere 250 bin adet lavanta fidesi dağıtılması planlandı.

Büyükşehir Belediyesinin geçen sene Gülnar'da gerçekleştirdiği dağıtımlarda 24 üreticiye 39 bin 400 adet lavanta fidesi ulaştırıldı. Bu sene dağıtımlar Silifke'den başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilen törende Silifkeli üreticilere 40 bin lavanta fidesinin yanı sıra 990 adet de alıç fidanı desteği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, lavanta fidesi dağıtımlarını Gülnar'la sürdürdü. Gülnar'ın Köseçobanlı, Bereket, Akova, Tozkovan, Saray, Çukurasma, Dayıcık ve Üçoluk mahallelerinden oluşan 8 mahalledeki 24 üreticiye bu yıl toplam 36 bin 450 adet lavanta fidesi desteği sağlandı.

"Salatalığı, domatesi, patlıcanı yetiştirdikten sonra bunu hayli hayli yetiştiririz"

Bereket Mahallesi'ndeki üreticilerden 3 çocuk annesi Emray Çırak, yeni bir üretim alanı olarak lavantaya yöneldiklerini, buradan elde edecekleri kazançla da çocukları için iyi bir gelecek kurmak istediğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Dünyada kadının kendi ayakları üzerinde durmasından daha güzel bir şey yok. Kadın her şeyi başarır. Uğraşsa yapamayacağı hiçbir iş yoktur ki, yapıyoruz zaten. Lavantayla ilgili hiçbir bilgim yok ama öğreniriz. Salatalığı, domatesi, patlıcanı yetiştirdikten sonra bunu hayli hayli yetiştiririz" dedi. - MERSİN