Mersin'de üreticilere passiflora fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Mersin'de, 6 ilçedeki 59 üreticiye 7 bin 735 passiflora (çarkıfelek) fidesinin dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından küçük ölçekli üreticilere yönelik "Passiflora Fidesi Dağıtım" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta ilk etapta 52 üreticiye 6 bin 500 passiflora fidesi verildi.

Fidesini teslim alan üreticilerle Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında alım garantisine ilişkin sözleşme imzalandı.

Projeyle, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde 59 üreticiye toplam 7 bin 735 passiflora fidesi dağıtılacağı bildirildi.??????????????