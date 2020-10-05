Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak - Son Dakika

Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak

Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atarak, kentin farklı noktalarına yerleştirilecek Bal Evi satış noktalarında arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştıracak Mersin Büyükşehir Belediyesi,...

Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atarak, kentin farklı noktalarına yerleştirilecek Bal Evi satış noktalarında arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştıracak

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atarak, kentin farklı noktalarına yerleştirilecek Bal Evi satış noktalarında arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştıracak. Tanzim satış noktası niteliğinde olacak olan Bal Evi sayesinde tüketici tamamen doğal ve katkısız bal ürünlerine ulaşırken, üretici de ürettikleri ürünlerini doğrudan piyasa değerinde satabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hayata geçirdiği Bal Evi projesi ile bal ve arı ürünleri üreticilerinin hayalini gerçekleştiriyor. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliğine mensup üreticilerden gelen talebi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için tanzim satış noktası niteliğinde imal ettiği Bal Evini, kentin farklı noktalarına yerleştirecek ve üreticiler doğal ürünlerini ilk elden tüketicilere ulaştırabilecek.

Geri dönüşüm malzemelerinden en az maliyetle üretiliyor

Bal Evinin projesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesine ait Tarsus Gençlik Kampında yer alan geri dönüşüm atölyesinde bir kısmı geri dönüşüm malzemelerinden en az maliyetle üretilen Bal Evi, ilk etapta merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde uygun görülen noktalara yerleştirilecek.

"Mersin halkı bal ve diğer arı ürünlerine daha güvenilir şekilde ulaşacak"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından gelen talep üzerine harekete geçtiklerini ve önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin tüketicinin ürüne ulaşma, üreticinin ise ürünlerini doğrudan satabilmesi açısından çok yönlü fayda sağlayacağını belirten Gökçek, "Burada olay tüketiciler açısından güvenli gıdaya en rahat ve kolay biçimde ulaşmak ve piyasaya göre daha ekonomik şartlarda üreticiden tüketiciye bal, propolis, arı sütü, polen gibi diğer arı ürünlerinin ulaştırılması. Mersin halkı da böylelikle bal ve diğer arı ürünlerine daha güvenilir şekilde ulaşacak" dedi.

"Hem üreticilerin hem de tüketicilerin fayda sağladığı bir proje oldu"

Üreticilerin temel problemlerinin piyasada çok fazla tağşiş ürün olması dolayısıyla ürünlerinin önemini yitirmesi ve piyasa değerinde satılmaması olduğunu dile getiren Gökçek, "Üreticiler piyasada birçok tağşiş ürünü olan bal ürünlerinin olduğunu ve kendi ürettikleri ürünün çok bir değerinin kalmadığını düşünüyorlardı. Ancak yaptığımız bu projeyle şu anda en doğal şekilde üretmiş oldukları ürünlerini piyasa fiyatının altında satacaklar ve tüketicilere çok fayda sağlayacak. Bir de ürünler birlik tarafından piyasanın daha üst fiyatı ile alınacağı için burada hem üreticilerin hem de tüketicilerin fayda sağladığı bir proje oldu" diye konuştu.

"Bu proje bizim bir hayalimizin gerçekleştiğinin örneği"

Bu projenin üreticilerin bir hayali olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt ise "Biz yaklaşık 4 bin üyeye sahip bir birliğiz. Bizim en büyük sıkıntımız, üreticilerimizin ürettiği ürünlerini değer fiyatında pazar bulamamasıydı. Üretici üretiyor ama piyasadaki birçok tağşiş ürünlerden dolayı değer fiyatına satışını gerçekleştiremiyordu. Halkımız da arı ve arı ürünlerini doğru adres bulma yönünde bir arayış içerisindeydi. Bu projeyle biz ürettiğimiz, birçok teste tabi tutulmuş ve laboratuvardan geçmiş arı ürünlerinin direk halka ulaşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Petek Büyükşehir'den, bal bizden, tüketimi de Mersin halkından"

Çağrılarına kulak veren ve projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür eden Kurt, "Şu an bu konseptte Üretici Birliğine yapılan ve Türkiye'de ilk defa oluşan bir Bal Evimiz olacak. Tüketici vatandaşlarımızın bize sorduğu ilk soru, 'Gerçek bal mı?' İşte biz halkımıza Bal Evleri aracılığıyla gerçek balı şüphe etmeden ulaştırma imkanı bulacağız. Ben Bal Evinin yapımı aşamasında da buradaydım ama ilk gördüğümde hayranlığımı gizleyemedim. Hayal ötesi gibi bir şey görüyorum, benim gözümde öyle. Petek Büyükşehir'den, bal bizden, tüketimi de Mersin halkından" ifadelerini kullandı.

Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak
Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak
Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak
Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak
Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak
Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak
Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Piyasa, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de üreticiyle tüketici 'Bal Evi'nde buluşacak - Son Dakika Ekonomi

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