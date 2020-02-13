Mersin'de üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilecek - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde üstün yetenekli çocuklar tespit edilerek, özel eğitim merkezine yönlendirilecek.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğinde düzenlenen "Akdeniz'in Parlayan Yıldızları" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Projeyle tespit edilen üstün yetenekli çocuklar, üniversiteye bağlı özel eğitim merkezinde eğitim alacak.

Toplantıya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakan Gündoğdu ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün de içinde yer aldığı projenin ilk etabında, Akdeniz ilçesinde 121 okulun 25'inde, üstün yetenekli 25 çocuk tespit edildiğini aktardı.

Proje kapsamında üstün yetenekli öğrencilere, ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkanı ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak olanakları sunmayı amaçladıklarını aktaran Gültak, "Onların özel ortamda, özel hocalarla ders alması gerekiyor. Çünkü onların dünyası başka, hayalleri büyük. Ülkesi ve dünya için çok şey yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Yaşar da yaptığı konuşmada, üstün yetenekli öğrencilerin yetenek ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla projeler geliştirildiğini belirterek, bu kapsamda projeye destek verdiklerini kaydetti.

Gündoğdu ise belirlenen 25 çocukla özel olarak ilgilenilip ders verileceğini ve çocukların yaşadıkları duygusal problemleri de çözmek için çabalayacaklarını kaydetti.