Üye Girişi
Mersin'de uyarıcı hapları 7 farklı kişiye reçete eden 2 eczane çalışanı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyarıcı hapları 7 farklı kişiye reçete eden 2 eczane çalışanı yakalandı

17.02.2022 11:48
Mersin'de uyarıcı hapları 7 farklı kişiye reçete eden 2 eczane çalışanı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı içeren 434 hapı 7 farklı kişiye reçete ettikleri iddiasıyla 2 eczane çalışanı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı içeren 434 hapı 7 farklı kişiye reçete ettikleri iddiasıyla 2 eczane çalışanı gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, K.O. ve E.A'nın çalıştıkları eczanede, 7 farklı kişi adına uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren 434 hapı reçete ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler hapları eczaneden çıkarırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin Adana ve Tarsus'taki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 380 uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Tarsus, Eczane, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyarıcı hapları 7 farklı kişiye reçete eden 2 eczane çalışanı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Son dakika: Bakan Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
11:36 Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
11:15 İzleyenlerin yüreği yandı: Yaşlı kadın çöpe atılan ürünleri almak istedi! Market çalışanları izin vermedi!
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
11:11 Uzlaşma sağlandı! Muharrem Sarıkaya tokat attığı muhabire 50 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:55:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de uyarıcı hapları 7 farklı kişiye reçete eden 2 eczane çalışanı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement