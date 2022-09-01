İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2,5 kilo kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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