Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı

01.09.2022 09:51
Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2,5 kilo kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

YORUMLAR
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Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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