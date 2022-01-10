Mersin'in Tarsus ilçesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik bir haftalık çalışmada 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin, bir haftalık çalışmasında E.Y, S.A, B.G, V.K, U.K, D.S, H.K, Ş.T, O.Ş, E.A, H.S, S.Ç, O.K, İ.E, K.A, M.S.Y, M.K. ve F.A, gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 222,28 gram sentetik uyuşturucu, 34,3 gram esrar, 47 sentetik hap ve 53 gram eroin ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika