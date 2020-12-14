Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, uyuşturucu kullanımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Gercebahşiş ve Güngören mahallelerine düzenlenenoperasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda folyaya sarılmış 10 gram metanfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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