Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, uyuşturucu kullanımına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Gercebahşiş ve Güngören mahallelerine düzenlenenoperasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda folyaya sarılmış 10 gram metanfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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