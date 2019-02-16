Son Dakika Haberleri: Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu; 1 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu; 1 Tutuklama

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu satışa hazır halde 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu; 1 Tutuklama, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu satışa hazır halde 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Şubat 2019 Cuma günü saat 17,30 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takip sonucu, bir kafede uyuşturucu hap sattıkları tespit edilen B.B. (19) ve M.T. (19) isimli şahıslar, polis ekiplerini görünce 31 RE 316 plakalı araçla kaçtı.

Kaçan zanlılar, polis ekipleri tarafından yapılan sıkı kovalamaca sonucu Deveci Mahallesi adliye arkasında kıskıvrak yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, satışa hazır 66 adet extacy tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından emniyet müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheliler, hapları Karaman ilinden temin ettiklerini itiraf ettiler.

Yakalanan zanlılar, yapılan sorgulamanın ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme M. T. denetimli olarak serbest kalırken B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

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