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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

08.11.2021 12:38
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur ve Bozyazı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan kişilere karşı harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A., S.O., S.G., N.E. ve İ.R. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 710 gram bonzai, 4 kilo esrar, 33 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde içme düzenekleri ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 750 TL para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A., S.O., S.G. tutuklandı, N.E. ve İ.R. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Bozyazı, Anamur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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