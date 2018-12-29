Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu
18 dakika önce
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Mersin
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı.
Kentin girişlerinde önlemler alan ekipler, durdurdukları bir tırda narkotik köpekleri eşliğinde yaptıkları aramada, 109 kilogram skunk ele geçirdi.
Tırdaki aramalarda, 9 varilde uyuşturucu yapımında kullanılan bir ton 485 kilogram aseton, 292 kilogram hidrolik asit ve 312 kilogram sülfürik asit de bulundu.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:46 Kaynak: AA
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