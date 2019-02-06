Son Dakika Haberleri: Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 bin 734 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 bin 734 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi.

Evde, narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:16 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]