Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 182 kilogram 155 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 182 kilogram 155 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sakladığı tespit edilen S.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.



İş yeri ve zanlının arabasındaki aramada, 37 pakette toplam 182 kilogram 155 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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