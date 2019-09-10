Son Dakika Haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

19 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde evinin çatı katında kurduğu serada hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde evinin çatı katında kurduğu serada hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Saray Mahallesi'ndeki evinin çatı katında hint keneviri yetiştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 40 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve üzeri naylonla kapatılan küçük serada 21 kök hint keneviri ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anamur, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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