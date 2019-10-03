Son Dakika Haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Mersin'de Taşucu Limanı'ndan yurt dışına eroin sevkiyatı yapmak istediği öne sürülen kişi tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'de Taşucu Limanı'ndan yurt dışına eroin sevkiyatı yapmak istediği öne sürülen kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı üzerinden yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Liman girişinde önlem alan ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, bagajdaki valize gizlenmiş 1 kilogram 500 gram eroin ele geçirdi. Zanlının, Erdemli ilçesindeki ikametinde yapılan aramalarda da 2 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taşucu Limanı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 11:06:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]