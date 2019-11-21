Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram esrar ve 19 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zamanlarda yaptığı çalışmalarda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 131 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan



S.Ü., M.K. ve O.M. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



Öte yandan, yine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, iş bulma vaadiyle internet üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 ayrı dosyadan aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.



Mezitli ilçesinde kaçak tütün ile mücadele çalışmaları kapsamında 17 kilo 630 gram tütün ile 500 adet makaron ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MERSİN