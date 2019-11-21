Son Dakika Haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram esrar ve 19 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram esrar ve 19 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zamanlarda yaptığı çalışmalarda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 131 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan


S.Ü., M.K. ve O.M. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Öte yandan, yine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, iş bulma vaadiyle internet üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 ayrı dosyadan aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Mezitli ilçesinde kaçak tütün ile mücadele çalışmaları kapsamında 17 kilo 630 gram tütün ile 500 adet makaron ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MERSİN

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Eczanede şaşkınlık veren olay Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:13:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]