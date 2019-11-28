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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk maddesi ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk maddesi ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç ve içerisindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 795 TL para ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • ccc: Yazık sahipsiz memleket MERSİN. nerde hapçısı torbacısı hırlısı hırsızı katili burda birde çıkmaz olası af çıktımı ballı kaymak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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