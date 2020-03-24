Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:00 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi