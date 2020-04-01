Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi, Yapraklıkoy mevkisinde gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 adet fişek tabir edilen toz ve kubar esrar ele geçirildi.



Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN