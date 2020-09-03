Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde evin bahçesine ekili 31 kök Hint keneviri ile 430 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kumdere Mahallesinde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler şüphelinin evinde ve bahçesinde yaptığı aramada 31 kök Hint keneviri ile 430 gram kubar esrar ele geçirdi.