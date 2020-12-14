Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

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