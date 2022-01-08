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Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

08.01.2022 09:59
Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti, kent merkezinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenledi. 550 polisin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 85 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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