Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik 2 ay süren araştırma sonucunda Erdemli ve Silifke'de 5 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.