Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
12.10.2020 12:01
MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, yapılan çalışma sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 416 captagon, 10 gram kubar esrar, 3 bin 150 euro ve 3 bin 620 TL para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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