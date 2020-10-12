Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, yapılan çalışma sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 416 captagon, 10 gram kubar esrar, 3 bin 150 euro ve 3 bin 620 TL para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.