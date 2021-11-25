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Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

25.11.2021 11:19
Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Mersin'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, 3 kilo 650 gram esrar ile 400 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, 3 kilo 650 gram esrar ile 400 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.N. ve S.S. adlı yabancı uyruklu iki şahsın Akdeniz ilçesindeki evinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 650 gram toz esrar ile 400 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Mersin, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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