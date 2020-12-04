Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

04.12.2020 09:43
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında, Bucaklı Mahallesi'nde B.T, H.B. ve B.U, esrar satarken suçüstü yakalandı.

B.T'nin evinde yapılan aramada 70 gram bonzai, 14 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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