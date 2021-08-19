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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

19.08.2021 13:23
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imalatı ve satışı gerçekleştirildiği belirlenen Kargıpınarı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 413 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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