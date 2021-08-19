Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imalatı ve satışı gerçekleştirildiği belirlenen Kargıpınarı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 413 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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