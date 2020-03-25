Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenice Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 3 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısların üzerinden 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahısların uyuşturucuyu aldıkları şahısların da peşine düşen ekipler, verilen eşkaller üzerine 2 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Savcısından alınan izin doğrultusunda şahısların evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 710 gram kubar esrar, 40 adet uyuşturucu hap, 600 kök Hint keneviri, 360 lira para, 2 cep telefonu ele geçirildi.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarda 3'ü ifadelerinin ardından, 2'si de sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:02 Kaynak: İHA

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