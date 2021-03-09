Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan, imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik Atayurt, Atakent ve Çamlıbel mahallelerinde düzenlediği operasyonda 15 gram esrar, 4 kök kenevir ve 1 uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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