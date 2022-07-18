Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

18.07.2022 12:04
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Atakent Mahallesinde 5 şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi göz altına alırken, adreslerde yaptığı aramalarda 280 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 8 gram uç maddesi ile 40 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alanın şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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