Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 112 uyuşturucu nitelikli hap, 1,33 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram toz bonzai, 0,92 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ele geçirildi.

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