Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçesinde uyuşturucu kullanan, üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 ilçedeki 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, 56 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri ve 100 gram bu bitkinin tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika