Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçesinde uyuşturucu kullanan, üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 ilçedeki 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 56 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri ve 100 gram bu bitkinin tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.