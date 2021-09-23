Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 kilo 360 gram esrar ve 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı belirlenen 2 şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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