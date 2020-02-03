Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bozön Mahallesi'nde durumundan şüphe edilen kişilerin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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