Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Atik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Polis, uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, 7 gram eroin ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 1100 lira ele geçirildi.
Kaynak: AA
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