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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

04.02.2022 10:16
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Uyuşturucu, Narkotik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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